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الوطن

    

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بعد الخزعلي.. الحاج حمزة على الحدود "اللبنانية- الإسرائيلية"

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
بعد الخزعلي.. الحاج حمزة على الحدود "اللبنانية- الإسرائيلية"

صورة أرشيفية

بعد الجدل الذي أحدثه زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي بزيارته إلى جنوب لبنان، تداول ناشطون صورا للحاج حمزة قائد لواء "الإمام الباقر" وهو يقف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وجاءت الزيارة بعد أقل من شهر على ظهور الخزعلي، في مقطع فيديو إلى جانب أحد قيادات "حزب الله" وهو يتجول في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويمنع القانون اللبناني وصول الأجانب إلى منطقة جنوب الليطاني من دون إذن مسبق من قيادة الجيش اللبناني. وفي حالة الخزعلي، كانت مصادر أمنية أكدت أنه وصل إلى الجنوب بطريقة غير شرعية، وهو ما دفع قيادات في 14 آذار للمطالبة بتفتيش مواكب "حزب الله" إلى الجنوب.ولاحقا، طالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمنع دخول قائد "عصائب أهل الحق" العراقية إلى لبنان، وإجراء تحقيق معه حول ما اعتبره أنشطة عسكرية قام بها الأخير على الأراضي اللبنانية.

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