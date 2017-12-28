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الرئيس الروسي: تفجير سان بطرسبورج عمل إرهابي

منذ 37 دقيقة
كتب: وكالات
الرئيس الروسي: تفجير سان بطرسبورج عمل إرهابي

الرئيس الروسي-فلاديمير بوتين-صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانفجار، الذي وقع أمس الأربعاء داخل مركز تجاري في بطرسبورج هو عمل إرهابي.

وقال بوتين خلال تقليده اليوم الخميس، جنودا وضباطا، تميزوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية في سوريا جوائز وأوسمة: "أصدرت أوامر لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي، بالتعامل فقط في إطار القانون أثناء القبض على العصابات، لكن في حال كان هناك تهديد لحياة أو صحة عملائنا وضباطنا، يجب التعامل بحزم، ولا داعي للقبض عليهم، بل تصفيتهم في ذات المكان"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يشار إلى أن انفجارا وقع داخل مركز تجاري شمال مدينة سان بطرسبورج الروسية، مساء أمس الأربعاء باستخدام عبوة ناسفة، أدى إلى إصابة 13 شخصا.وقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على حيثيات الانفجار.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها تعادل 200 غرام من مادة "تي إن تي".

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