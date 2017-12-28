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"بانتسير" تعترض صواريخ أطلقت على "حميميم" في سوريا

منذ 36 دقيقة
كتب: وكالات
"بانتسير" تعترض صواريخ أطلقت على "حميميم" في سوريا

منظومة "بانتسير" الدفاعية

أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرّض قاعدة حميميم العسكرية إلى قصف صاروخي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت جريدة "بوليت أكسبرت"الروسية(politexpert) نقلا عن مصدر عسكري سوري يدعى WaelAlHussaini أن مجموعة إرهابية مجهولة أطلقت صواريخ من طراز "جراد"، على الأرجح، على قاعدة حميميم الجوية التي تتواجد فيها حالياً وحدات من القوات الجوية الروسية.

ولم تصل الصواريخ إلى قاعدة حميميم ولم تلحق أي ضرر لأن وسائط الدفاع الجوي التي تحمي القاعدة تمكنت من اعتراضها.

لقد أسقطت منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي صاروخين في الجو باستخدام صواريخها المضادة للطائرات وقذائفها المدفعية.

وأضافت الجريدة إن المصادر الرسمية لم تصدر بيانا حول الحادث.

يجدر بالذكر أن منظومة "بانتسير" تستخدم صواريخ "57أ6يي" و"9إم"335 البالغ مداها 20 كيلومترا و12 كيلومترا على التوالي والقذائف المدفعية من عيار 30 ملم لتدمير الأهداف الجوية.

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