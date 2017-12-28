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الوطن

    

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"السبهان" يكسر صمتا دام أكثر من شهر!

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات
"السبهان" يكسر صمتا دام أكثر من شهر!

ثامر السبهان-صورة أرشيفية

بعد توقفه لأكثر من شهر عن التغريد على صفحته في موقع "تويتر"، جاد قلم وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بـ"أجمل الكلمات" في ذكرى البيعة.

وغرد السبهان في ذكرى البيعة المباركة بعبارات الوفاء والتبجيل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت التغريدة الأخيرة للمسؤول السعودي منذ 12 نوفمبر الماضي، إثر المقابلة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية، عقب إعلان استقالته من المملكة.وغرد السبهان آنذاك قائلا:"أثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم واللبنانيين، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم".

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