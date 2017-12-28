صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة FLOWER OF SEA وعلى متنها 135 سيارة و 270 طن بضائع عامة قادمة من جد.

على جانب اخر يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة ATALATNI-S.P و على متنها 28 الف طن فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لانتاج البلوكات و استخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للالومنيوم.

حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، وقامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام و تداول الفحم البترولى والحجري طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ( ملحق رقم 12 ).

مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ و التخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

كما يشهد الميناء مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس وعلى متنهم 190 راكب و 173 شاحنة بضائع و 10 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 191 راكب و 105 شاحنة بضائع و5 شاحنة عفش ركاب و 1 سيارة و مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس وعلى متنهم 190 راكب و171 شاحنة بضائع و 10 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1328 راكب بميناء نويبع و تداول 110 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا و على متنها 260 راكب و 5 براد و 4 تريلا و 2 سيارة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 221 راكب و 23 براد و 20 تريلا.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 277 راكب و 12 براد و 7 تريلا و 62 سيارة تصدير و غادرت السفينة سينا و على متنها 570 راكب و 28 براد و 11 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت.