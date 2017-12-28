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الوطن

    

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ضبط 1000 رغيف خبز بلدي مُدعم في البحيرة

منذ 11 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط 1000 رغيف خبز بلدي مُدعم في البحيرة

صورة أرشيفية

شنت مباحث التموين في البحيرة، بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح، مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط التحار المخالفين والمتلاعبين بالسلع المدعمة، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة التي ترأسها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، وشارك فيها المقدم ضياء فهمي، وكيل المباحث، عن تحرير محضر مخالفة ضد "ع.ا" 42  عاما، ومقيم بمركز كوم حمادة، لحيازته وعرضه للبيع 1000 رغيف خبز بلدى مُدعم، والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات الذكية والمحظور تداوله بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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