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الوطن

    

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خبراء يتوقعون ارتفاع حالات الاحتيال في الإنترنت في روسيا خلال 2018

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
خبراء يتوقعون ارتفاع حالات الاحتيال في الإنترنت في روسيا خلال 2018

صورة أرشيفية

يتوقع الخبراء ارتفاع حالات الاحتيال في الإنترنت بواسطة البطاقات المصرفية في روسيا خلال 2018 إلى 300 ألف حالة، ويؤكدون أنها تحدث بسبب عدم انتباه أصحاب هذه البطاقات.

ونشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الخميس، تقريرا أوضحت فيه الطرق التي يستخدمها المحتالون للنصب على الأشخاص في الإنترنت، وقالت إن عدد حالات الاحتيال المرتبطة بالمواقع الوهمية قد ارتفع، لاسيما مواقع بيع تذاكر الطيران، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت أن حالات الاحتيال بواسطة البطاقات المصرفية سترتفع العام المقبل بنحو الثلث عن مستواها في العام 2014، حينها تمت سرقة 234 ألف بطاقة مصرفية.

وأوضحت الصحيفة أن أحدث طرق النصب في روسيا هي قيام المحتالين بإطلاق مواقع في الإنترنت مشابهة للمواقع الرسمية، لكنها تختلف بحرف واحد عن الموقع الأصلي، بعدها يتم استدراج الضحايا بواسطة إعلانات مغرية، لتتم سرقة بيانات البطاقة المصرفية عند محاولة الضحية إجراء عملية الشراء على هذه المواقع.

وينصح الخبراء بعدم استخدام كلمة السر الخاصة بالبطاقة المصرفية أو الرمز السري الذي يصل بواسطة الرسائل القصيرة في مواقع إلكترونية مشبوهة، كذلك لا ينصح بزيارة المواقع التي يتم استلامها كإعلان عن طريق البريد من مصادر غير معروفة أو التي يتم الترويج لها في شبكات التواصل الاجتماعي.

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