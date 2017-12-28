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الوطن

    

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"وسائل إعلام": مقتل عارضة أزياء فنزويلية في المكسيك

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
"وسائل إعلام": مقتل عارضة أزياء فنزويلية في المكسيك

صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام مكسيكية أن عارضة الأزياء الفنزويلية أندريينا إيليسابت إيسكالونا قتلت بعد خروجها من الملهى بمدينة سان بيدرو لولاية نويوا ليون في المكسيك.

وقالت الشرطة المحلية إن السيارة التي كانت تقل الفتاة البالغة من العمر 27 عاما تعرضت لإطلاق نار من مجهول، مضيفة أن إيسكالونا أصيبت بجروح في رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى. أما رفيقها فأصيب بجروح أيضا لكنه بقي على قيد الحياة.

من جهته أشار موقع "ان تي ان 24" الإلكتروني أن سبب الحادث قد يعود إلى نزاع نشب في الملهى، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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