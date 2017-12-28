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الوطن

    

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محافظة الجيزة تبدأ إجراءات تفعيل قانون تقنين أراضي أملاك الدولة

منذ 6 دقيقة
كتب: وائل سعد
محافظة الجيزة تبدأ إجراءات تفعيل قانون تقنين أراضي أملاك الدولة

كمال الدالي

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أن المحافظة بدأت فى إجراءات تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال إنه تم تشكيل اللجان الخاصة بتلقى طلبات المواطنين لمدة 3 أشهر لتقنين الأوضاع وفحصها والبت فيها وكيفية سداد مستحقات الدولة وإجراءات التظلم وفقاً للقانون، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة على مستوى كل وحدة محلية لتلقى الطلبات وإرسالها إلى لجنة الفحص والفرز والبت بالمحافظة كما تم تشكيل لجان أخرى للمعاينة والتسعير والبت تيسيرًا على المواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المحافظ وحضرهج كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة والمستشار عماد عطية المستشار القانونى للجنة الفحص والتقنين بلجنة إستراداد أراضي الدولة والمهندس ثروت زرد عضو لجنة إسترداد أراضى الدولة والمنطقة الصناعية والإستثمارية وكافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري أملاك الدولة لشرح اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية تطبيقها.

وقال المحافظ إنه تم تكليف جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية بعمل إعلانات بمساحات كبيرة يتم وضعها في مكان بارز بمدخل الوحدة المحلية يتضمن فتح باب تلقى الطلبات والمستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع وقد تم إعداد نموذج استرشادي بالإجراءات المتبعة تيسيرًا على المواطنين والإجابة على كافة إستفساراتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وتذليل الصعاب.

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