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السكة الحديد: تشغيل قطارين لنقل مشجعي الأهلي في مباراة أتليتكو مدريد

منذ 13 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
السكة الحديد: تشغيل قطارين لنقل مشجعي الأهلي في مباراة أتليتكو مدريد

المهندس سيد سالم

قررت هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارين مخصوص من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، وذلك لنقل مشجعي كرة القدم لحضور المباراة الودية بين فريقي الأهلي وأتليتكو مدريد الإسباني، والتي سوف تقام على ملعب برج العرب يوم السبت الموافق 30 ديسمبر الحالي.

وصرح المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة قررت تشغيل قطار مخصوص درجة ثانية مميزة في رحلة الذهاب من القاهرة، وقطار فى رحلة العودة من الإسكندرية لنقل مشجعي المباراة التي سوف تقام تحت شعار "السلام ضد الإرهاب"، بين فريقي الأهلي المصري وأتليتكو مدريد الإسبانى.

وأضاف سالم، في بيان رسمي له اليوم، أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.30 صباحا ويقف بمحطات "بنها وطنطا ودمنهور وسيدى جابر والإسكندرية"، وقطار العودة سوف يتحرك من الإسكندرية الساعة 22.10 مساء بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تقرر أن تكون سعرة التذكرة موحدة بمبلغ 25 جنيها، شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، وذلك تشجيعا للجمهور للمشاركة فى حضور المباراة.

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