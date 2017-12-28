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الوطن

    

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"صحة المنوفية" تناقش مشروع إلكتروني مقترح لربط المستشفيات

منذ 29 دقيقة
كتب: محمود الحصري
"صحة المنوفية" تناقش مشروع إلكتروني مقترح لربط المستشفيات

صحة المنوفية تناقش مشروع الكترونى مقترح لربط المستشفيات

ناقشت الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة في المنوفية، اليوم الخميس، بحضور وكيل المديرية ومدير المستشفيات ومدير الجودة ومدير مركز المعلومات والدكتور عماد خميس من إدارة قويسنا الصحية، برنامج إلكتروني لربط مستشفيات المحافظة بالكامل، وعمل ملف طبي موحد ورقم طبي لجميع المرضى ثابت عند الحصول على الخدمة ومتابعة أنشطة المستشفيات والأقسام مركزيًا من خلال المديرية في نفس وقت تسجيل الحالات داخل المستشفيات.

وكذلك يؤدي إلى سهولة الوصول لبيانات المريض عند دخوله أي مستشفى على مستوى المحافظة، وكذلك سهولة معرفة الأماكن المتاحة داخل كل مستشفى.

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