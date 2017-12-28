تخريج دفعة جديدة للتفصيل والحياكة بقصر ثقافة دمياط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بقصر ثقافة دمياط، بمناسبة تخريج دفعة التفصيل والخياطة والتي بدأت في أكتوبر وحتى ديسمبر 2017، بإشراف المدربتيين أحلام صيام مدربة التفصيل والخياطة، وعبير البطال مدربة الأشغال والتريكو، وبحضور الدكتورة كريمة البدري رئيس المركز القومي للمرأة.

بدأت الاحتفالية بندوة تحدثت فيها أمين المركز القومي للمرأة عن دور المرأة في المجتمع وأهمية تنمية مهارتها وأهمية تفعيل هذا الدور من خلال المشروعات الصغيرة التي تدعمها الدولة، ثم تحدثت عبير وردة مدير المدرسة الثانوية الفنية عن أهمية تصميم الملابس، وتحدث المدير العام عن تعريف الثقافة كأسلوب حياة وما تتضمنه من العادات والتقاليد والملابس، مشيرة إلى ارتباط الملابس وأسلوب التصميم بثقافة البلدان.

أعقب ذلك تقديم فقرات غنائية لفريق هواة الموسيقى والغناء بالقصر وفي الختام قام مدير عام ثقافة دمياط بتوزيع شهادات التقدير على المتدربات خريجي الدفعة الأخيرة والإعلان عن بدء دورة جديدة تبدأ أول يناير وتستمر حتى مارس المقبل.