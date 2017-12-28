"الداخلية": مصرع إرهابي وهروب آخر قبل تنفيذهما عملية إرهابية بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية مصرع إرهابي، متورط في اغتيال أمني شرطة والهجوم على كمين، والسطو على فرع للبنك الأهلي، وهروب آخر، قبل تنفيذهما عملية إرهابية في منطقة الساحة الشعبية بمدينة العريش.

كان قطاع الأمن الوطني رصد معلومات باعتزام بعض العناصر الإرهابية تنفيذ عمل إرهابى بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة العريش، فتم إعداد بعض الأكمنة بالموقع وحال إستشعار تلك العناصر بوجود القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعها للتعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته.

وعُثر بحيازة الإرهابى القتيل على طنبجة عيار 9 مم مذخرة بعدد 6 طلقات.

وتبين أن الإرهابي المقتول، يدعى محمود حسن سالمان أبو عنقة، اسمه الحركى "جلال"، مواليد 25/1/1999، شمال سيناء، ويقيم بها وادى العريش بئر 18، المزرعة - بدون عمل، سبق مشاركته فى العديد من العمليات العدائية تجاه القوات بالعريش، من بينها السطو على فرع البنك الأهلى بتاريخ 16/10/2017، والتعدى على كمين السبيل الأمنى بتاريخ 24/11/2016، واغتيال أمين شرطة بإدارة المرافق بتاريخ 27/10/2016، فضلاً عن تورطه فى عمليات تصنيع وزرع العبوات الناسفة بمسارات تحرك القوات بالعريش.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.