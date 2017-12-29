آخر ما كتبه "شهيد البحيرة": "الشهادة شرف والراجل مننا بألف"

"الموت قدر والشهادة شرف والثأر فرض والراجل مننا بألف".. كانت هذه الكلمات هي آخر ما كتبه الشهيد عريف مقاتل حازم السمالوسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شهيدٌ ينضم لقافلة الشهداء ويكتب اسمه بجوار من سبقوه على أديم السماء بأحرف من نورٍ يرشد أحباءه، ونارٌ تحرق وجوه أعدائه.

وفقدت محافظة البحيرة، اليوم، الشهيد "حازم رمضان رزق البطوي السمالوسي"، ابن مركز أبو المطامير، وقبيلة السمالوسي، وأحد شبابها الأبرار في الحادث الإرهابي الغاشم، الذي شهدته مدينة العريش إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة تابعة للقوات المسلحة، أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية للجماعات المتطرفة.