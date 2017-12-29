محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد المتاحف البيئية بقرية تنيدة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية ومحافظ الوادي الجديد الأسبق، مساء أمس، متحفًا بيئيًا بقرية تنيدة في مركز بلاط، لأحد فناني الواحات ويضم المتحف جداريات تعبر عن البئية الواحاتية وأعمال خوص وأعمال فنية من الفخار وتماثيل ومشغولات وتحف من الأخشاب وجريد النخيل وجزوع النخيل.

وقال المحافظ، فيبيان، اليوم، إن المتحف عبارة عن بيت واحاتي مقام من الطوب اللبن يعبر بكامله عن تراث وثقافة الواحات، وجرى التوجيه بالمشاركة في جميع المعارض الخارجية التي تنظمها المحافظة بهدف الترويج وبيع المنتجات الواحاتية والاستعانة بفناني المحافظة، لإضافه الطابع الجمالي والتراث البئيي بمختلف شوارع المدن لإظهارها بالمظهر الجمالي اللائق.