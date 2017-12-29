سرقة تماثيل خفافيش وقنافذ من المتحف الزراعي.. والمعاينة: المنافذ سليمة

تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيق في واقعة اختفاء 6 قطع أثرية عبارة عن تماثيل "قنافذ وخفافيش"، من المتحف الزراعي بمنطقة الدقي.

وتبين من خلال المعاينة أن المتحف يقام به منذ شهر مايو الماضي أعمال ترميمات لإعادة افتتاحه في بداية العام الجديد واستقبال الزائرين، وأنه أثناء مراجعة لجنة الجرد للمقتنيات اكتشفت اختفاء 6 قطع من المعروضة بـ "فاترينة" زجاجية بمتحف الزراعة المصرية القديمة.

وأوضحت المعاينة عدم وجود آثار عنف بمنافذ المتحف أو تحطيم للزجاج الذي تبين أنه يكون مغلق على المعروضات.

وشكلت النيابة لجنة من الهيئة العليا للآثار لإجراء عملية جرد لمقتنيات المتحف ومقارنة الدفاتر الرئيسية بالمعروضات لبيان المفقودات منها، ومازالت التحقيقات مستمرة.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المتحف ومدير متحف الزراعة المصرية القديمة حول الواقعة، وأيدا ما ورد بالتحقيقات أنه عقب الترميم ومراجعة المثبت بالدفاتر بالتماثيل المعروضة تم اكتشاف اختفاء 6 قطع، وحرزت النيابة العامة كاميرات مراقبة المتحف لتفريغها وبيان محتواها وما إذا كانت رصدت عملية اختفاء التماثيل من عدمه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.