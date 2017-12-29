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الوطن

    

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وزير الأوقاف: تكثيف القوافل الدعوية إلى حلايب وشلاتين

منذ 6 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
وزير الأوقاف: تكثيف القوافل الدعوية إلى حلايب وشلاتين

الوزير خلال الندة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر بلد القرآن وحصن الإسلام وحاضنة تسامح الأديان، فهي بلد السلام وستظل، وبلد الأمن والأمان وستظل، وبلد التعايش السلمي وترسيخ أسس التسامح والمواطنة المتكافئة وستظل بإذن الله تعالى.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاوقاف، مساء أمس الخميس، بمسجد سيدي أبو الحسن الشاذلي بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، تحت عنوان "مصر في القرآن والسنة".

ووجه "جمعة" بتكثيف القوافل الدعوية والندوات العلمية بمنطقة حلايب وشلاتين وأبي رماد، وكذلك بمحافظة شمال سيناء ومطروح، مؤكدا عدم الاقتصار في هذه القوافل على شباب العلماء، بل إنها ستعتمد على جانب الشباب على تدعيم هذه القوافل بكبار العلماء والمفكرين، مؤكدا أنه سيكون على رأس كثير من هذه القوافل.

وتناول الوزير في محاضراته، جوانب من وجوه الإعجاز القرآني، ثم تحدث عن مكانة مصر في القرآن والسنة، وواجبنا تجاه هذا الوطن العظيم وفاءً بحقه علينا جميعا.

حضر اللقاء أحمدعبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجمع من الأئمة والقيادات الدعوية بالمحافظة.

كما أقامت الوزارة ندوة أخرى، مساء أمس، بمسجد التوبة بحلايب، شارك فيها الدكتور هشام عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الوجه القبلي، والدكتور نوح العيسوي مدير عام بحوث الدعوة، والشيخ طارق أحمد السعيد إمام مسجد الميناء بالبحر الأحمر، وتأتي إقامة هذه الندوة بالمشاركة مع صحيفة "عقيدتي"، وسيتم إقامة ندوة أخرى مساء الجمعة بمدينة شلاتين.

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