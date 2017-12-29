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الوطن

    

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"فودة" يمدد فترة استخراج رخص البناء بتقسيمات الشباب بمدينة الطور

منذ 3 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"فودة" يمدد فترة استخراج رخص البناء بتقسيمات الشباب بمدينة الطور

محافظ جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم منح مهلة تنتهي يوم 24 يناير المقبل، لجميع المتعاقدين خلال الفترة ما بين يونيو وحتى 22 أكتوبر 2017، والتي انتهت مدة التقديم لاستخراج رخص البناء بتقسيمات "الجبيل، ابني بيتك القديم والجديد، منطقة الفيروز 1 و2".

وأضاف المحافظ، خلال تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء جاء لصالح الشباب أصحاب هذه القطع السكنية على جميع المتعاقدين خلال الفترة السابق ذكرها، سرعة التوجه للوحدة المحلية بمدينة الطور لاستخراج رخص البناء الخاصة بالقطع محل التعاقد.

جدير بالذكر أن المحافظة طرحت 700 قطعة للشباب بمدينة طور سيناء، بمناطق "الجبيل، ابني بيتك القديم والجديد، منطقة الفيروز 1 و2"، مقسمين من 200 إلى 300 متر، وتم تسليم هذه القطع للشباب وجاري بنائها وفقا للتصميمات المتفق عليها.

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