"الأورمان" تمنح والد 5 توائم بسوهاج "جاموسة عُشر" وراتب شهري

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن جمعية الأورمان قدمت مشروعا إنتاجيا لأحد مواطني قرية العوامية بمركز ساقلتة، والذي رزقه الله بـ5 توائم مؤخرا.

وأوضحت الجمعية أن المشروع عبارة عن "جاموسة عُشر" بالإضافة إلى مبلغ 600 جنيه شهريا لمدة عام، و10 بطاطين، وذلك لمساعدة والد التوائم الخمس على إيجاد مصدر رزق دائم.

يذكر أن المحافظ، قرر توفير 30 عبوة لبن مدعم شهريا للخمس توائم مجانا، بالإضافة إلى صرف إعانة عاجلة للأسرة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم مزيد من المساعدات لأسرة التوائم الـ5.