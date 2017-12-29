أهالي "البرنوجي" بالبحيرة يُشيعون جثمان المجند أحمد الفقي بعد "الجمعة"

يُشيّع أهالي قرية "البرنوجي" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب صلاة الجمعة، الشهيد مجند أحمد حميدة كامل الفقي، ابن القرية، شهيد الواجب الوطني الذي سقط في الحادث الإرهابي بمدينة العريش، إثر تفجير عبوة ناسفة بمدرعة تابعة للقوات المسلحة، في أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية، أمس.

وكان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، قال إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من قتل 3 إرهابيين بحيازتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة كما تم تدمير 4 عربات خاصة في العناصر الإرهابية ومقتل من داخلهم.

وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت فى إحدى المركبات الخاصة بالجيش في أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها مقتل ضابط و5 جنود آخرين.