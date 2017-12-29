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الوطن

    

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مفتي الجمهورية يدين استهداف مركبة عسكرية للجيش في سيناء

منذ 2 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
مفتي الجمهورية يدين استهداف مركبة عسكرية للجيش في سيناء

د.شوقي علام - مفتي الجمهورية

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، استهداف مركبة عسكرية تابعة للجيش في سيناء، ما أسفر عن استشهاد ضابط و5 مجندين في أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، أن جماعات التطرف والإرهاب اعتادت الغدر والقتل غيلة، في مواجهة شجاعة جنودنا البواسل الذين يحاربون الإرهاب بكل قوة وحزم، ويفدون الوطن بأرواحهم.

وأضاف أنه مهما فعلت الجماعات الإرهابية، فإنهم إلى زوال، وهذا وعد الله الذي قال "إن الله لا يصلح عمل المفسدين".

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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