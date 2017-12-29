ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث سير أمام قرية دموشيا ببني سويف

ارتفع عدد وفيات حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم الجمعة، إلى شخصين، عقب وفاة أحد المصابين أثناء نقله إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: محمد عبدالمعتمد محمد عويس، 32 سنة، مقيم دموشيا، وخالد علاء عبدالعزيز، 16 سنة، مقيم بني عفان.

كما أسفر الحادث عن إصابة، اثنين أخرين، هما: خالد ابوالهنا خلف عبدالحميد، 27 سنة وخالد شوقي محمد، 18 سنة، يقيما قرية دموشيا، نقلتهم 3 سيارات إسعاف لمستشفي بني سويف العام، وتم إيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.