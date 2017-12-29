تسجيل الدخول

الوطن

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث سير أمام قرية دموشيا ببني سويف

أمس PM 11:04
كتب: عمرو رجب
ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث سير أمام قرية دموشيا ببني سويف

صورة ارشيفية- ننشر أسماء مصابي ووفيات حادث سير أمام قرية دموشيا ببني سويف

ارتفع عدد وفيات حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم الجمعة، إلى شخصين، عقب وفاة أحد المصابين أثناء نقله إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: محمد عبدالمعتمد محمد عويس، 32 سنة، مقيم دموشيا، وخالد علاء عبدالعزيز، 16 سنة، مقيم بني عفان.

كما أسفر الحادث عن إصابة، اثنين أخرين، هما: خالد ابوالهنا خلف عبدالحميد، 27 سنة وخالد شوقي محمد، 18 سنة، يقيما قرية دموشيا، نقلتهم 3 سيارات إسعاف لمستشفي بني سويف العام، وتم إيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

أخبار متعلقة

موجز الـ6 صباحا| 6 مصابين في حادث تصادم 7 سيارات أعلى كوبري الجلاء

موجز الـ6 صباحا| 6 مصابين في حادث تصادم 7 سيارات أعلى كوبري الجلاء

تنشر "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الساعات الـ3 الماضية
مصرع مواطن وإصابة 9 إثر حادث تصادم في كفر الشيخ

مصرع مواطن وإصابة 9 إثر حادث تصادم في كفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص
بالأسماء| مصرع 3 مواطنين وإصابة 10 في حادث تصادم بكفر الشيخ

بالأسماء| مصرع 3 مواطنين وإصابة 10 في حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص
مصرع 2 وإصابة 9 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

مصرع 2 وإصابة 9 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مركز وادي النطرون بالبحيرة
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بطريق الوادي الجديد

مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بطريق الوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 14 آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، وذلك في حادث تصادم ميكروباص أجرة مع سيارة نقل على طريق "الخارجة- أسيوط" في محافظة الوادي الجديد
مصرع موظف بـ"صحة المنوفية" في حادث تصادم

مصرع موظف بـ"صحة المنوفية" في حادث تصادم

لقى موظف بمديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية، مصرعه في حادث تصادم
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالغردقة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالغردقة

أصيب اليوم 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أمام بوابة مطار الغردقة.
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، مساء اليوم، أمام قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف.

التعليقات

هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان

الأكثر قراءة

عاجل