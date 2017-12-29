«ترامب» يعزي «السيسي» في شهداء كنيسة مارمينا باتصال هاتفي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب فيه عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكي، أكد تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب.

وأضاف المتحدث، أن الرئيس أعرب للرئيس الأمريكي عن خالص الامتنان على تعازيه ومواساته، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره.