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الوطن

ضبط عاطل مطلوب في قضية سرقة بالفيوم

منذ 47 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط عاطل مطلوب في قضية سرقة بالفيوم

صورة أرشيفية-اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط عاطل، من منطقة الصيفية القديمة، بدائرة قسم ثان الفيوم، مسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه في 44 قضية، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين سرقة.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، بضبط "صوفي.س.ص" (32 سنة-عاطل)، ومقيم بمنطقة الصيفية القديمة، بدائرة قسم ثان الفيوم، مسجل خطر تحت رقم 1383 فئة ب سرقات عامة، والسابق اتهامه في 44 قضية نشل، ومخدرات، وسلاح، وتبديد، وخطف شئ، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين سرقة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 20849 لسنة 2017م جنح قسم شرطة ثان الفيوم، بتهمة السرقة.

اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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