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الوطن

إحالة رئيسي المراجعة والمعلومات بمنطقة تأمينات الأقصر لـ"التأديبية"

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
إحالة رئيسي المراجعة والمعلومات بمنطقة تأمينات الأقصر لـ"التأديبية"

النيابة الإدارية

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 251 لسنة 59 قضائية عليا رئيسي المراجعة والمعلومات بمنطقة تأمينات الأقصر للمحاكمة التأديبية.

أكد تقرير الاتهام، أن زين العابدين حسن، رئيس قسم المرجعة بمنطقة التأمينات الإجتماعية بالأقصر حرر مذكرة تضمنت اتفاق معاش أحد الموظفين المحالين للمعاش رغم وجود تلاعب واضح في تاريخ بدء الاشتراك وتناقض التواريخ مع تاريخ ورود الاستمارة بقصد الإضرار بالمواطن وإلزامه برد مبلغ 62 ألف جنيه.

وتبين أن عمر قاسم عثمان، رئيس قسم المعلومات طلب تعديل بيانات الشاكي دون مقتضى قانوني لذلك أو اتباع الإجراءات القانونية بقصد الإضرار بالمواطن وتحميله مبالغ مالية بدون وجه حق.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

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