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الوطن

ضبط عاملين بحيازتهما سلاح ناري بدون ترخيص في الفيوم

منذ 13 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط عاملين بحيازتهما سلاح ناري بدون ترخيص في الفيوم

صورة أرشيفية-سلاح ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط عاملين من قرية المشرك قبلي، بمركز الشواشنة، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتين سلاح ناري بدون ترخيص.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بضبط كلا من "عبدالرحمن.ر" وشهرته ضاني (21 سنة-عامل)، ومقيم بقرية المشرك قبلي، بمركز الشواشنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 3001 لسنة 2017م إداري مركز شرطة الشواشنة، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، و"حمادة.س" (31 سنة-عامل)، ومقيم بقرية المشرك قبلي، بمركز الشواشنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1665 لسنة 2017م إداري مركز شرطة طامية، حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

أحيل المتهمان، للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

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