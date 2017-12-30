بالصور| إجراء الرفع المساحي لمركز زوار محمية سانت كاترين

تفقد المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، والمهندس السيد فهمي رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، يرافقهما العميد جمال المهدي، مدير عام مديرية الطرق بجنوب سيناء، ولجنة من البيئة والآثار وشركة المقاولون العرب طريق مدخل مدينة سانت كاترين، أمس.

وأكد المهندس محسن سعيد، أنه تم الانتهاء من عمليات الرفع المساحي للطريق للبدء في تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سانت كاترين بناء علي توصيات، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أن عمليات التطوير سوف تشمل رفع كفاءة مركز زوار محمية سانت كاترين لما لها من أهمية تاريخية ودينية حيث أن المركز يعتبر دليل إرشادي مفصل بالصور والخرائط والمجسمات لكل تفاصيل حاضر وتاريخ محمية سانت كاترين بالإضافة إلى انشاء محلات وجراج للسيارات وطرق داخلية بداية من المحمية حتى دير سانت كاترين لخدمة السياحة بالمنطقة.

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، أن عمليات المسح تمت بشكل مبدئي ونحن في انتظار التقرير النهائي للجنة الآثار والبيئة للتأكد من أن المنطقة خالية من المعالم الأثرية ولم تقع في مجرى السيل.