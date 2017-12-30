"عم صلاح" يحكي كواليس انقضاضه على إرهابي حلوان: قالي إنت مش فاهم حاجة

قال الحاج صلاح الموجي، بطل واقعة القبض على إرهابي كنيسة مارمينا بحلوان، إن الإرهابي الذي انتزع منه السلاح، وضربه وأفقده وعيه: "قالي إنت مَش فاهم حاجة، بعد أن تمكنت منه وخنقت فوهة البندقية لأنني أعرف كيفية التعامل مع السلاح منذ كنت أخدم بالجيش".

وأشار "عم صلاح"، إلى أن الإرهابي كان يسير وسط الناس "وكأنه يقوم بصيد العصافير"، حسب قوله، مضيفًا: "بقول للشعب المصري متخافش وادخل واجه، ولو ربنا كاتبلك الموت هتموت، لكن الخوف مابساعدشي بلد إنها تتقدم".

وفي سؤال حول ما يتمناه، أجاب بطل حادث حلوان الإرهابي: "ليس لي أي طلبات إلا الستر".

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 9 وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح، صباح اليوم، على كنيسة "مارمينا" بحلوان، وتمكنت قوات الأمن من قتل إرهابي شارك في الهجوم، وشُكلت غرفة عمليات يتابع خلالها القائم بأعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل الحادث، مع وزيري الداخلية والصحة.