محافظ الشرقية: إقامة منافذ تسويق لمنتجات "الصالحية للاستثمار"

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إقامة منافذ لتسويق منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ تطرح أمام المواطنين بأسعار تنافسية أقل من السوق.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام، وعدد من شباب الشرقية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة المنافذ بكل مركز ومدينة؛ لتبدأ الشركة في عرض منتجاتها أمام المواطنين وبأسعار تنافسية أقل من السوق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وخلق نوع من التنافسية في السوق للعمل على خفض الأسعار.