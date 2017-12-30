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الوطن

"السكة الحديد" تنفي رفضها مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء خطوط جديدة

أمس PM 11:16
كتب: توفيق شعبان
"السكة الحديد" تنفي رفضها مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء خطوط جديدة

أحد القطارات صورة إرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن أن ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية، من ان السكة الحديد ترفض مشاركة القطاع الخاص فى التطوير ودعم مرافقها عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أن الهيئة ليس لديها أي مانع.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم، أن الهيئة تحتاج إلى التطوير بشكل عام، وأن الاستثمارات المطلوبة ضخمة، وأن التعديل يسمح للشركات الاستثمارية الكبرى بالمشاركة فى المنظومة والعمل فى إعداد خطة لتطوير السكة الحديد لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وقالت إن السماح للقطاع الخاص بالاشتراك فى إنشاء الخطوط الجديدة، والصيانة ومنظومة نقل البضائع يستهدف لزيادة إيرادات السكة الحديد، لأن قانون السكة الحديد الحالي ينص على أنها دون غيرها مسؤولة عن كل هذه الأمور.

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