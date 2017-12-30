"إسكان بني سويف" تسترد 600 ألف جنيه من مقاول لمخالفته الشروط

أعلنت مديرية إسكان بني سويف، اليوم استرداد مبلغ 602 ألف جنيه تقريباَ "بتاريخ 30ديسمبر2017" من مقاول إنشاء طرق أسفلتية، لعدد 15 عمارة سكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، من المرحلة الثانية بناحية العلالمة شرق النيل مركز بني سويف.

وأشارت مديرية الإسكان في بيان صحفي، إلى أن استرداد المبلغ جاء بناءً على قرار النيابة العامة بإلزام المقاول بدفعه، للضرر الواقع على المال العام بسبب وجود مخالفات فنية في الاستلام الابتدائي لمشروع إنشاء طرق أسفلتية نفذها المقاول، وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (5294)، لسنة 2016 من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة؛ للفحص الشامل لهذه العملية والتي أقرت بوجود مخالفة للمواصفات الفنية بالمشروع.

وأمر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، في وقت سابق بإحالة موضوع ملف المشروع إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اكتشاف المهندس الواضح أبو جبل وكيل وزارة الإسكان أنه تم إستلام الأعمال " استلام ابتدائي" بتاريخ 10أكتوبر2016 بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها المقاول.