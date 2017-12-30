تسجيل الدخول

الوطن

"إسكان بني سويف" تسترد 600 ألف جنيه من مقاول لمخالفته الشروط

منذ 43 دقيقة
كتب: عمرو رجب
"إسكان بني سويف" تسترد 600 ألف جنيه من مقاول لمخالفته الشروط

محافظة بني سويف - صورة ارشيفية

أعلنت مديرية إسكان بني سويف، اليوم استرداد مبلغ 602 ألف جنيه تقريباَ "بتاريخ 30ديسمبر2017" من مقاول إنشاء طرق أسفلتية، لعدد 15 عمارة سكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، من المرحلة الثانية بناحية العلالمة شرق النيل مركز بني سويف.

وأشارت مديرية الإسكان في بيان صحفي، إلى أن استرداد المبلغ جاء بناءً على قرار النيابة العامة بإلزام المقاول بدفعه، للضرر الواقع على المال العام بسبب وجود مخالفات فنية في الاستلام الابتدائي لمشروع إنشاء طرق أسفلتية نفذها المقاول، وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (5294)، لسنة 2016 من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة؛ للفحص الشامل لهذه العملية والتي أقرت بوجود مخالفة للمواصفات الفنية بالمشروع.

وأمر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، في وقت سابق بإحالة موضوع ملف المشروع إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اكتشاف المهندس الواضح أبو جبل وكيل وزارة الإسكان أنه تم إستلام الأعمال " استلام ابتدائي" بتاريخ 10أكتوبر2016 بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها المقاول.

 

أخبار متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يدين الهجوم على كنيسة حلوان ويصفه بـ"الخسيس"

رئيس جامعة بني سويف يدين الهجوم على كنيسة حلوان ويصفه بـ"الخسيس"

أدان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بمزيد من الحزن والألم شهداء الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط من قداس ال
محافظ بني سويف ينعى شهداء هجوم "كنيسة حلوان"

محافظ بني سويف ينعى شهداء هجوم "كنيسة حلوان"

نعى المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، شهداء محاولة الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا" في حلوان، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين
استقبال الطوارئ والجراحات والعلاج طول الأسبوع بـ"بني سويف الجامعي"

استقبال الطوارئ والجراحات والعلاج طول الأسبوع بـ"بني سويف الجامعي"

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، قبول ودخول جميع الحالات المرضية من محافظة بني سويف والمحافظات المحيطة بها، سواء للعلاج السريري وإجراء جميع الجراحات..
رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي في بني سويف تزامنا مع أعياد الميلاد

رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي في بني سويف تزامنا مع أعياد الميلاد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي، ابتداء من اليوم الجمعة لتأمين احتفالات
أهالي صفط الخمار بالمنيا ينتظرون جثمان شهيد حادث بني سويف

أهالي صفط الخمار بالمنيا ينتظرون جثمان شهيد حادث بني سويف

ينتظر أهالي قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وصول جثمان المجند إسلام مصطفى نجيب 21 سنه، والذي أستشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف محطة تحصيل الرسوم
قائمة اتهامات إرهابي مارمينا: هجوم بني سويف ومقهى العياط وسيارة قسم حلوان

قائمة اتهامات إرهابي مارمينا: هجوم بني سويف ومقهى العياط وسيارة قسم حلوان

قالت الداخلية في بيان لها أن منفذ هجوم كنيسة مار مينا في حلوان هو من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على مركبة (
بالصور| تشييع جثمان شهيد حادث هجوم بني سويف الإرهابي

بالصور| تشييع جثمان شهيد حادث هجوم بني سويف الإرهابي

شيع المئات من أهالي قرية شمنديل بمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد رشدى محمد خروب، ضابط بالقوات المسلحة متقاعد، شهيد الهجوم على محط
صور| قافلة طبية تجري 84 عملية جراحية مجانية بمستشفى ببا جنوب بني سويف

صور| قافلة طبية تجري 84 عملية جراحية مجانية بمستشفى ببا جنوب بني سويف

أجرى أطباء مستشفى ببا المركزي جنوب بني سويف، اليوم، قافلة طبية مجانية داخل المستشفى تحت شعار "قافلة أطباء الخير"..
قافلة طبية مجانية للكشف على 1186 مواطنا جنوب بني سويف

قافلة طبية مجانية للكشف على 1186 مواطنا جنوب بني سويف

عقدت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية مهدي الأخرم بمركز الفشن جنوب بني سويف..

التعليقات

الأهلى وأتليتكو مدريد.. «ضربة كروية» ضد الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل