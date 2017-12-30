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الوطن

كنائس الفيوم تنسق مع الأمن لتأمين احتفالات رأس السنة

منذ 49 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
كنائس الفيوم تنسق مع الأمن لتأمين احتفالات رأس السنة

صورة أرشيفية-كنيسة القديس مارجرجس بالفيوم

استعدت كنائس الفيوم، لاستقبال عيد رأس السنة الميلادية، مساء غدا-الأحد-وجهّز شباب الكنيسة الكنائس لاستقبال المصلين، وسط استعدادات وإجراءات أمنية مشددة لتأمين الكنائس.

وقال القمص أنطونيوس إسحاق، مساعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، إن هناك تنسيق مع أجهزة الأمن، من أجل تنسيق التعامل مع المواطنين الذين سيفدون للكنائس من أجل الصلاة، لتأمين الاحتفالات.

وأضاف مساعد وكيل المطرانية، أن آباء الكنائس، يقيمون قداسات العيد، حيث لم يتحدد بعد، موقف عودة الأنبا إبرام، أسقف الفيوم، من اعتكافه بدير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، للصلاة.

ونظمت الأجهزة الأمنية، أعمال تأمين الكنائس، من وضع حواجز أمنية حولها، ومنع وقوف السيارات في محيطها، وتزويدها بأبواب إلكترونية للكشف عن المعادن، وتحديد حرم أمني لكل كنيسة، خاصة عقب وقوع حادث الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس مارمينا بحي حلوان، بمحافظة القاهرة، الجمعة.

وشدد اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، على القوات المعينة بالخدمات والتمركزت الأمنية، على الكنائس وفي الشوارع، بأن تكون في حالة استنفار دائم ويقظة مستمرة، ومواجهة أي خروج على الشرعية، أو الإخلال بأمن واستقرار البلاد.

وتفقد مدير الأمن، اليوم السبت، الخدمات والتمركزات والكنائس بدائرة مدينة الفيوم، للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية، ووضع اللمسات الأخيرة على الخطط الأمنية، لتأمين الكنائس في ليلة رأس السنة، وتحديد المحاور المرورية التي سيتم فتحها والأخرى التي ستغلق خلال الاحتفالات.

وانتشرت كالمعتاد، بعض الكمائن الأمنية، في شوارع المدينة، وعلى الطرق، من أجل ضبط الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة في مختلف القضايا الأمنية.

 

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