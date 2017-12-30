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الوطن

الجندي: نقدم الأرقام والبيانات الدقيقة للحكومة لوضع الخطط الاستراتيجية

منذ 41 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
الجندي: نقدم الأرقام والبيانات الدقيقة للحكومة لوضع الخطط الاستراتيجية

الجندي

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، إن الجهاز في تواصل مستمر مع الجهات الحكومية التي، أعلنت مبادرتها للتفاعل مع من نتائج التعداد السكاني.

وأضاف الجندي أن الجهاز يقدم كل أنواع الدعم والمساعدة، لكل قطاعات الحكومة، عن طريق خبراء الجهاز، الذين شاركوا في عملية التعداد، لإمدادهم بالبيانات والأرقام المطلوبة، والتي تهم قطاعاتهم، من أجل وضع الخطط الاستراتيجية، طويلة وقصيرة الأجل، في إطار الاستراتجية القومية الكبرى، للتنمية المستدامة 2030.

 

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