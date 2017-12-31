تسجيل الدخول

الوطن

وزير القوى العاملة يُحمّل العمال مسؤولية تحقيق النمو الاقتصادي

منذ 12 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
وزير القوى العاملة يُحمّل العمال مسؤولية تحقيق النمو الاقتصادي

محمد سعفان

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، رسالة للعمال قائلًا لهم: "أنتم مسؤولون عن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، واستغلال كل ساعة عمل، لتحقيق النمو الاقتصادي الذي نأمله، وهو الأمر الذي سيتحقق من خلال مبدأ التوافق والعدالة بين طرفي الإنتاج".

وشدد "سعفان"، في تصريحات صحفية له على هامش افتتاح فعاليات مبادرة الحوار الاجتماعي تحت عنوان "مصر أمانة بين يديك" بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، على ضرورة وجود رؤية عادلة لدى أصحاب الأعمال عند توظيف العمال، وتحديد أجور تحقق معيشة كريمة لكل عامل.

وجاء ذلك بحضور كل من: المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، إبراهيم عبدالفتاح رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، خالد أبو بكر وكيل وزارة العمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد عيسي وكيل الوزارة للعلاقات العمل، وبعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

أخبار متعلقة

عبد الفتاح إبراهيم: "عمال الغزل والنسيج مظلومين وحالهم يغني عن سؤالهم"

عبد الفتاح إبراهيم: "عمال الغزل والنسيج مظلومين وحالهم يغني عن سؤالهم"

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن العاملين بالقطاع حالهم يغني عن سؤالهم، وأنهم
عبد الفتاح إبراهيم: العامل يعمل في بيئة غير صحية لا تساعد على الإنتاج

عبد الفتاح إبراهيم: العامل يعمل في بيئة غير صحية لا تساعد على الإنتاج

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن البيئة التي يعمل بها العامل غير صحية وغير
حكاية شارع| "السبع بنات" في المحلة الكبرى.. سكنه الراهبات واشتهرت بهم

حكاية شارع| "السبع بنات" في المحلة الكبرى.. سكنه الراهبات واشتهرت بهم

أحد الشوارع الشهيرة في مناطق حي ثاني المحلة الكبرى، وأقدم المناطق الراقية بها، ويرجع تاريخ إنشائه إلى 1849 سكنه الجاليات الأجنبية واليهودية في المدينة بعد الامت
مدير أمن الغربية يشارك في سداد ديون غارمة بقسم شرطة ثالث المحلة الكبرى

مدير أمن الغربية يشارك في سداد ديون غارمة بقسم شرطة ثالث المحلة الكبرى

أصدر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم، توجيهاته إلى مساعديه بقطاع حقوق الإنسان بفحص حالات الغارمين على مستوى مراكز وأقسام الشرطة وذلك في إطار توجيهات وز

التعليقات

الأهلى وأتليتكو مدريد.. «ضربة كروية» ضد الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل