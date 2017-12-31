وزير القوى العاملة يُحمّل العمال مسؤولية تحقيق النمو الاقتصادي

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، رسالة للعمال قائلًا لهم: "أنتم مسؤولون عن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، واستغلال كل ساعة عمل، لتحقيق النمو الاقتصادي الذي نأمله، وهو الأمر الذي سيتحقق من خلال مبدأ التوافق والعدالة بين طرفي الإنتاج".

وشدد "سعفان"، في تصريحات صحفية له على هامش افتتاح فعاليات مبادرة الحوار الاجتماعي تحت عنوان "مصر أمانة بين يديك" بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، على ضرورة وجود رؤية عادلة لدى أصحاب الأعمال عند توظيف العمال، وتحديد أجور تحقق معيشة كريمة لكل عامل.

وجاء ذلك بحضور كل من: المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، إبراهيم عبدالفتاح رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، خالد أبو بكر وكيل وزارة العمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد عيسي وكيل الوزارة للعلاقات العمل، وبعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.