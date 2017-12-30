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الوطن

الجندي: جني ثمار مشروعات قناة السويس والـ1.5 مليون فدان والطرق في 2020

منذ 40 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
الجندي: جني ثمار مشروعات قناة السويس والـ1.5 مليون فدان والطرق في 2020

أبو بكر الجندي

أكد اللواء أبو بكر الجندي، أننا لن تسطيع أن نجني ثمار المشروعات الكبرى للدولة، مثل مشروع محور قناة السويس، ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات الطرق الجديدة والكباري، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قبل 2020 عامين على أقل تقدير، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى وضع البنية التحية لها، وإمداها بالمرافق اللازمة، والتي تتطلب مزيدا من الوقت.

وأضاف الجندي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدولة تمتلك  حاليا تعاقدات على أرض الواقع، في قناة السويس، ظهرت بوضوح في مؤتمر شرم الشيخ، وتم توقيع بنود العقود الفعلية.

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