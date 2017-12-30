إعدام 28 كلبا ضالا في حملة لـ"الطب البيطري" بالفيوم

أعدمت لجنة إعدام الكلاب، بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، 28 كلبا ضالا، في حملة لملاحقة الكلاب الضالة، بعدد من مناطق مدينة الفيوم، بسبب شكاوى الأهالي، من انتشار هذه الكلاب، مساء اليوم.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، مساء اليوم، إن لجنة إعدام الكلاب بالمديرية، برئاسة الدكتورة مروة صلاح، توجهت إلى موقف دمو بحي الحادقة، وأعدمت 18 كلبا ضالا، ثم توجهت إلى حي دله والمعهد الديني الأزهري، وأعدمت 10 كلاب أخرى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية تواصل حملاتها لملاحقة الكلاب الضالة، خلال الفترة المقبلة.