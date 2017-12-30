"أديب": طفلة الضمور "فريدة" أصبحت طبيعية بشكل كبير بعد الجرعة الثالثة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حالة الطفلة فريدة المصابة بضمور العضلات الشوكي والتي تعالج بأمريكا أصبحت طبيعية بشكل كبير بعد أن تم إعطاؤها الجرعة الثالثة من العلاج.

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الطفلة فريدة تناولت 3 جرعات من علاجها من أصل 6 جرعات.

وتابع: "ربنا يباركلها ويبارك للي بيعالجها واللي متكفل مصاريف علاجها".

وأشار أديب، إلى أن ما يقرب من 500 حالة مثل حالة فريدة لافتا أن الدولة عليها دور في التفاوض مع شركات الأدوية لعلاج مثل هذه الحالات سريعا.