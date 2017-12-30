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الوطن

الكنيسة تعلن إقامة الصلاة الثالثة لشهداء حلوان.. اليوم

منذ 34 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
الكنيسة تعلن إقامة الصلاة الثالثة لشهداء حلوان.. اليوم

الكنيسة القبطية

أعلنت الكنيسة القبطية عن إقامة صلاة الثالث لشهداء حادث حلوان الارهابي، في الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد، بكنيسة العذراء بمقر المطرانية.

كانت مطرانية حلوان أقامت مساء أمس سرادق عزاء مجمع للشهداء الـ8 الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي الذي وقع بحلوان صباح أمس.

وتلقى الانبا بيسنتي اسقف حلوان والمعصرة ومجمع كهنة الإيبارشية العزاء ومعهم أسر الشهداء.

جاء لتقديم العزاء الأنبا صموئيل أسقف طموه وعدد من رهبان دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وممثلون عن الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية الاسلامية والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، بينما تقاطر المئات من المصريين أقباط ومسلمين لتقديم العزاء.

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