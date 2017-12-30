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الوطن

"الجندي": جامعتي القاهرة وبنها أول من استجابوا لتفعيل نتائج التعداد

منذ 37 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
"الجندي": جامعتي القاهرة وبنها أول من استجابوا لتفعيل نتائج التعداد

أبو بكر الجندي

أكد اللواء أبو بكرالجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن جامعتي القاهرة وبنها، ومعهد الاحصاء، التابع لجامعة القاهرة، كانت أول المؤسسات العملية التي استجابت لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدارسة نتائج التعداد السكاني 2017، مشيرًا إلى أنها تعكف حاليا على تناول نتائج التعداد السكاني بكل حماس وجدية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هذه الجامعات تقوم بعمل الدراسات الأبحاث اللازمة، لتوجيهها بعد ذلك للحكومة، للاستفادة من منتجات التعداد السكاني على أرض الواقع، بعيدا عن الدراسات النظرية التي في أغلبها لاتربط بين العلم والواقع، أو سوق العمل في كل قطاعات وأنشطة الدولة.

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