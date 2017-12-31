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الوطن

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتيسكل بأسيوط

منذ 37 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتيسكل بأسيوط

أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم وقع، اليوم، بين سيارة ملاكي وموتوسيكل عند سور جامعة الأزهر بمدينة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم عند سور جامعة الأزهر بمنطقة الوليدية دائرة القسم.

وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية نتج عنها مصرع كل من "إيهاب. خ"، طالب، "محمد . ع"، نجار مسلح، "على. م"، طالب، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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