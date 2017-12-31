وكيل "صحة" شمال سيناء يتفقد العيادات الخارجية بمستشفى العريش

تفقد الدكتور عربي محمد، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، مبنى العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام، رافقه أثناء الزيارة الدكتور أحمد منصور، نائب مدير المستشفى، ومدير العيادات الخارجية، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

تم المرور على جميع أقسام العيادات الخارحية وهي الباطنة والرمد والأسنان والأنف والأذن والجلدية وعيادة قسم النسا والجراحة العامة والمخ والأعصاب.

وجه بصرف مكافأة مالية قيمة لجميع الصيادلة العاملين بالعيادات الخارجية، لاستكمالهم كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية وكحافز لهم لبذل الكثير من الجهد في خدمة المرضى.

فيما تفقد وكيل الوزارة تطوير مبنى الاستقبال والطوارئ وقسطرة القلب والرنين المغناطيسي وأصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من تشغيل وحدة الرنين المغناطيسي في القريب العاجل.

وزار عربي المعهد الفني للتمريض وبنك الدم الإقليمي ومخازن الأدوية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

جاء هذا بعد أيام قليلة من ورود شكاوى من أهالي المرضى من القصور الطبي وعدم الاهتمام ببعض العيادات والأقسام بالمستشفى، وتكدس المرضى في عيادات الباطنة وقسم العظام.

فيما لم يتطرق وكيل الوزارة عن نوع العقوبات التي سوف تواجه حراسات الأمن الذين كانوا يضايقون النساء أثناء زيارات المرضى، واعدا أن يلقى كل مقصر العقاب المناسب.