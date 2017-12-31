محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة الأكشاك غير المرخصة بالأحياء

وجه المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، بسرعة استكمال رفع وإزالة الأكشاك غير المرخصة بالأحياء، والتي بدأتها المحافظة منذ شهر ونصف.

واكد محافظ القاهرة، أن عدد الأكشاك التي تم إزالتها حتى الآن بلغ نحو 498 كشكًا، بواقع 103 أكشاك في المنطقة الجنوبية، و148 كشكًا بالمنطقة الشرقية و171 كشكًا بالمنطقة الغربية، و76 كشكًا بالمنطقة الشمالية، وذلك قبل إطلاق مبادرة المحافظ لإعادة تنظيم وإدارة الأكشاك بالقاهرة.

وأوضح "عبدالحميد"، أنه ذلك يتم من خلال منظومة جديدة تعتمد على توحيد شكل الكشك بمساحات جديدة، ويضم بداخله كافة المتعلقات اللازمة من ثلاجات أو تخزين كراتين البضائع وطفاية حريق ، بالاضافة إلى الاعلان عن رخصة شاغل الكشك ورقمه الكودي المسجل لدى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء، بحضور نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة.