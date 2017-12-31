محافظ مطروح: طوارئ خلال الاحتفال برأس السنة

قرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، رفع حالة الاستعداد القصوى والتأهب على مدار 24 ساعة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، في جميع مستشفيات المحافظة ونقاط الإسعاف على طول الطريق من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا وتوفير جميع الأدوية والأمصال بالمستشفيات المركزية بمدن المحافظة استعدادا لاستقبال أي حالات طارئة مع تكثيف الوجود الأمني بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح.

وشكل المحافظ، اليوم، غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة وإتخاذ جميع الإجراءات العاجلة نحو أي مشكلة أو شكاوى بصفة دورية.

وشدد على أهمية إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين خلال فترة الأعياد إضافة إلى توفير اللحوم والدواجن المذبوحة والأسماك وتوفير أسطوانات الغاز بجميع المستودعات على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، كما قرر فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان أمام المواطنين والزائرين على مستوى المحافظة خلال فترة الأعياد وإجازة نصف العام مع تكثيف الوجود الأمني بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية والطرق المؤدية لها إضافة إلى الدوريات الأمنية المتحركة بجميع الشوارع والطرق بالتنسيق مع مديرية الأمن.

ووجه المحافظ إلى رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة للحدائق العامة والشوارع الرئيسية استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد وإجازة منتصف العام.