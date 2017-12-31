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الوطن

البورصة تقرر استمرار إيقاف 6 أسهم لعدم الإفصاح

منذ 9 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
البورصة تقرر استمرار إيقاف 6 أسهم لعدم الإفصاح

البورصة - ارشيفية

قررت البورصة استمرار إيقاف التداول على 6 أسهم لعدم إرسال الشركة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

حيث أوقفت التداول على كل من الورق للشرق الأوسط - سيمو، ونايل سيتي للاستثمار، وريفا فارما، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعبوات الدوائية المتطورة، وسامكريت مصر- مهندسون ومقاولون.

وأرجعت البورصة إيقافات التعامل إلى أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، حيث تمنح البورصة فترة 45 يوما كحد أقصى من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم، وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم 31 ديسمبر 2017.

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