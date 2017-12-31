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الوطن

عاجل| انسحاب نواب سوهاج من زيارة وزير البترول لمصنع الغاز

منذ 4 دقيقة
كتب: خالد الغويط
عاجل| انسحاب نواب سوهاج من زيارة وزير البترول لمصنع الغاز

نواب سوهاج اثناء انسحابهم من زيارة وزير البترول

انسحب أحمد حلمي الشريف، وأحمد وائل المشنب، وعلاء مازن، وجابر الطويقي، نواب محافظة سوهاج، من زيارة المهندس طارق الملا، وزير البترول، اليوم، لمصنع الغاز بمنطقة الأحايوة بأخميم.

وتوعد النواب أثناء خروجهم من المصنع بمحاسبة الوزير بسبب منعهم من الدخول وسوء التنظيم من إدارة مصنع الغاز.

وقال أحمد وائل المشنب، إن وزير البترول ترك مجموعة من "العيال" غير مسؤولين يتصرفون تصرفات صبيانية حسب قوله، تتولى تنظيم الزيارة والدخول معترضا على ما حدث بحق نواب الشعب.

وقال جابر الطويقي نائب مدينة دار السلام، إن الزيارة لا يوجد بها أي تنظيم وما حدث يمثل إهانة لهم.

كما منع أمن المصنع اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، من دخول المصنع وجرت مفاوضات استمرت لمدة نصف ساعة وتم تقديم اعتذار لمدير الأمن والسماح له بالدخول، كما منع أمن المصنع عددا من الصحفيين من الدخول لمرافقة الوزير في جولته بمصنع البوتاجاز.

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