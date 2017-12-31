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الوطن

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

أمس PM 11:25
كتب: حازم الوكيل
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

البابا تواضروس

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة، في الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، منذ قليل.

وأقام البابا الصلاة وسط حشد قبطى كبير، وذلك في حضور الأنبا بافلى أسقف عام كنائس المنتزه والأنبا ايلاريون اسقف عام كنائس غرب والقمص رويس مرقس وكيل بطريركية الاسكندرية والمتحدث باسم الكنيسة والأب ابرام ايميل راعى الكنيسة المرقسية.

وشارك في احتفالات الكنيسة عدد كبير من المسلمين، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وأحاطت الكاتدرائية والشوارع المحيطة، وتم الدفع بالعديد من سيارات الشرطة التي اتخذت إجراءات مشددة.

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