حصاد العام في لبنان.. الحريري يعلن استقالته ويتراجع والجيش يحرر عرسال

شهد عام 2017 سلسلة أحداث محلية بارزة في لبنان، طغى عليها نبأ إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري، استقالته بشكل مفاجىء من المملكة العربية السعودية، وما رافقها من مواقف متضاربة، وصولا إلى عودته إلى لبنان وتريثه عنها، وترافق ذلك مع زيارة راعوية تاريخية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى السعودية.

وما ميز عام 2017 هو إقرار مجلس النواب قانون الانتخاب تحضيرا للانتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل، وإقرار الموازنة بعد 12 عاما، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

وتمكن الجيش اللبناني من تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع من الارهابيين، وما تبعه من تسلم جثث العسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى داعش.

كما شهد عام 2017 أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الثقة، و غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل تطرق الى العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة اللبنانية والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة اعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية.

ووجه رئيسا الجمهورية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان ورؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، مذكرة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعت الى التزام تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية و"إعلان بعبدا".