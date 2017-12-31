بالصور| الأسوانيون يحتفلون برأس السنة الجديدة 2018

قبل لحظات من نهاية عام 2017 شهدت مدينة أسوان إحتفال السائحين، ومواطني المحافظة بأعياد رأس السنة للعام الميلادب الجديد 2018، حيث خرجت المئات من الأسر والعائلات والشباب للإحتفال بهذه المناسبة، في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية، وأيضا طريق كورنيش النيل وذلك وسط أجواء من البهجة والفرحة وإطلاق الألعاب النارية، وصفارات البواخر السياحية معلنة قدوم العام الجديد.

ومن جانبه أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان على أن هذه المشاركة الواسعة من المواطنين للاحتفال بقدوم العام الجديد، يعكس روح التلاحم والترابط والتماسك بين أبناء الشعب المصري العظيم، بمسلميه ومسيحية ككتلة واحدة لن يفتتها أى محاولات خبيثة أو هدامة، لافتا إلى أن الإحتفالات الشعبية تؤكد على الإرادة القوية التى يتحلى بها المصريين أمام أى تحديات وخاصة الإرهاب الأسود، كما يبعث برسالة للعالم، أجمع بحالة الإستقرار والأمن والامان التى تشهدها محافظات مصر في ظل الجهود الدؤوبة، من الشرطة والقوات المسلحة لبسط يد الأمن فى الشارع المصري والتصدي لأي محاولات لتعكير صفو الاحتفالات.

وأشار حجازي إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية، قد إستعدت مبكراً لأعياد الكريسماس والميلاد تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتطوير والتشجير، مؤكداً على أن عام 2018 سيكون عام جنى الثمار لما بذل من جهود خلال الفترة الماضية من أجل تحسين مستوى المعيشة والخدمات لأهالى أسوان.

حيث سيتم إنهاء العديد من المشروعات الإستثمارية التي ستساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسواني، من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ومصنع كيما 2 ومصنع الأسمدة الجديد بالسباعية ومشروع الدواجن بتوشكى، علاوة على المنطقة الصناعية والحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة وأيضاً منطقة كسارات الذهب بالعدوة بإدفو.

وتابع حجازي بأنه بالتوازي، سيشهد العام الجديد أيضاً العديد من النقاط المضيئة، التي تتمثل فى إنهاء حزمة من المشروعات الخدمية وخاصة فى قطاعات الإسكان والصحة والتعليم، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية من شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والأنفاق والكهرباء والغاز الطبيعي.