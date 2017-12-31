الأسرى في 2017.. 6742 اعتقلهم الاحتلال خلال عام بينهم 1467 طفلا

كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، أن 6742 فلسطينيًا اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية، وقطاع غزة خلال العام 2017، كان من بينهم 1467 طفلًا، و156 امرأة، و14 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، و25 صحفيًا.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام نحو 6500 أسير، منهم نحو 350 طفلًا قاصرًا، و58 أسيرة، بينهنّ 9 فتيات قاصرات، و450 معتقل إداري، و22 صحفيًا، و10 نوّاب.

وأكّدت المؤسسات في تقريرها المشترك أن أعلى نسبة اعتقالات كانت خلال ديسمبر 2017، باعتقال 926 فلسطينيًا، نصفهم من مدينة القدس، إذ شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية لا سيما بعد اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل، وجميعهم تعرّضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللّاإنسانية، فيما تعرّض 60% منهم لاعتداءات جسدية وحشية.

وأشار التقرير إلى أن مدينة القدس شهدت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2017، باعتقال 2436 مواطنًا، ثلثهم من الأطفال، علمًا أن معظمهم كانوا قد تعرّضوا للاعتقال سابقًا، وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات مالية وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الاعتقال المنزلي".