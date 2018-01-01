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الوطن

حرق أول حوزة علمية في احتجاجات إيران

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
حرق أول حوزة علمية في احتجاجات إيران

صورة أرشيفية

تداول نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه حرق حوزة علمية في مدينة تركستان في محافظة قزوين، وهي حادثة ربما تكون الأولى من نوعها في تاريخ إيران الحديث.

ويقول مصور مقطع الفيديو الذي حضر الاحتجاجات، إن المتظاهرين أشعلوا النار في الحوزة العلمية بمدينة تركستان شمال غرب إيران، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ولم يتضح بعد إن كانت عملية حرق الحوزة العلمية تسبب بإصابات أم لا، خصوصاً وأنه في الغالب تكون الحوزات العلمية مناماً للطلبة، إضافة إلى تلقي الدروس الدينية.

وكان المقطع من بين أكثر المقاطع انتشاراً بين نشطاء التواصل الاجتماعي خصوصاً وأنه شكل حادثة غير مسبوقة في إيران.

واشتعلت الانتفاضة الإيرانية بشعارات تطالب بإعادة المعونات الاقتصادية، لكنها سرعان ما تطورت إلى المطالبة بإسقاط النظام وتنحي المرشد علي خامنئي من السلطة.

وفي حين كسر الرئيس الإيراني، صمته بعد 4 أيام من الاحتجاجات وكان يهدف إلى تهدئة المتظاهرين، إلا أن خطابه الذي هدد خلاله المتظاهرين بالقمع، أعطى نتائج عكسية أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات حيث انطلقت تجمعات أكبر من ذي قبل عقب خطابه.

وهدد روحاني المتظاهرين باتخاذ إجراءات حاسمة وحمّل مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي إلى حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

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